Reform der Schuldenbremse Grüne wollen Länder und Kommunen mit Milliarden-Fonds unterstützen

„Mit Hilfe des Deutschland-Investitionsfonds investieren wir in die Modernisierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft und in Zukunftstechnologien sowie die Ansiedelung von Klima-Industrien in Deutschland. Dazu gehört eine Prämie für Klimazukunftsinvestitionen, wie sie US-Präsident Biden im Rahmen des Inflation Reduction Act eingeführt hat“, schreiben die Grünen in ihrem Entwurf. Konkret genannt werden Investitionen etwa in die Verkehrsinfrastruktur, in den Aus- und Neubau, die Elektrifizierung und Digitalisierung des Schienennetzes oder in bessere Radinfrastruktur. Der Fonds soll demnach auch „ausreichend Mittel für Länder und Kommunen bereitstellen, um anteilig dringend nötige Investitionen in Schulbauten, in Busse und Bahnen, bezahlbare Wohnungen oder Schwimmbäder und Sportplätze vor Ort zu finanzieren“. Weiter heißt es: „Gerade die Kommunen sind als Herzkammer unserer Demokratie der Ort, an dem jede und jeder direkt spürt, wenn Investitionen ausbleiben.“