Mehr Geld für die Bahn : Grüne wollen Inlandsflüge bis 2035 überflüssig machen

Berlin Inlandsflüge sollen sich nicht mehr lohnen. Nach den Vorstellungen der Grünen soll dafür das Bahnfahren in den nächsten 25 Jahren attraktiver gemacht werden. Wie? Die Fahrzeit zwischen möglichst vielen Orten soll maximal vier Stunden betragen.

Die Grünen wollen das Bahnfahren in den nächsten 25 Jahren so attraktiv machen, dass sich Inlandsflüge nicht mehr lohnen. „Bis 2035 wollen wir Inlandsflüge weitestgehend obsolet machen“, heißt es in einem Autorenpapier aus der Grünen-Bundestagsfraktion, das der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag) vorliegt.