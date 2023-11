Bundesparteitag in Karlsruhe Grüne wollen aus Frust zurück in die 80er

Der beinahe die Koalition kippende Großkonflikt beim Parteitag hat jedoch mehr inhaltliche als formale Gründe. Hier brach sich der Frust darüber Bahn, dass die Konturen einer programmatisch bedingungslos an der Seite aller Flüchtlinge stehenden Partei in praktischer Regierungsverantwortung immer mehr verloren gehen. Das bedingungslose Eintreten für Menschenrechte ist richtig und die Grundlage des Zusammenlebens im vereinten Europa. Jede Kanalisierung von Einwanderungsbewegungen jedoch als menschenverachtend abzulehnen, führt unmittelbar zur Realitätsverweigerung. Eine Nischenpartei kann sich das leisten. Nicht jedoch eine, die in der bürgerlichen Mitte zur Volkspartei werden will.