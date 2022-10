Beschluss auf Parteitag : Grüne wollen Atomkraftwerke länger in der Einsatzreserve halten

Grüne wollen Atomkraftwerke länger in der Einsatzreserve halten

Bonn Die Grünen haben im Hinblick auf den längeren Einsatz der Atomkraftwerke ihrem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Rücken gestärkt. Zwei der drei verbleibenden sollen noch einige Monate in der Reserve bleiben.

Inmitten des Koalitionsstreits um die Atomkraft haben die Grünen ihrem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Rücken gestärkt. Die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 sollten bis zum 15. April in einer Reserve gehalten und bei Bedarf weiter für die Stromerzeugung genutzt werden, beschlossen die Delegierten am späten Freitagabend in Bonn mit einer klaren Mehrheit. Das dritte noch verbleibende AKW Emsland hingegen soll zum 1. Januar 2023 endgültig abgeschaltet werden.