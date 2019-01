Parallel zur Grünen Woche: Zehntausende demonstrieren in Berlin für Agrarwende

Berlin Angeführt von rund 170 Traktoren haben mehrere zehntausend Menschen in Berlin für eine Wende in der Landwirtschaft demonstriert. Ihr Ziel: mehr Umwelt- und Tierschutz.

Unter dem Motto „Wir haben Agrarindustrie satt“ zogen nach Veranstalterangaben am Samstag rund 35 000 Menschen durch das Regierungsviertel - parallel zur Ermährungsmesse Grüne Woche. Eine ebenfalls in der Hauptstadt tagende Agrarminister-Konferenz sprach sich für eine stärkere weltweite Kooperation bei der Digitalisierung der Landwirtschaft aus. Sie soll bei einer schonenderen Produktion und dem Kampf gegen Hunger helfen.

Zu der Demonstration für eine Agrarwende hatte ein Bündnis von Landwirten, Tier- und Umweltschützern aufgerufen. Los ging es am Morgen mit einer Traktoren-Sternfahrt zum Brandenburger Tor. Auf drei Routen waren Bauern damit aus dem Umland in die Stadt gefahren. An der Agrarminister-Konferenz im Außenministerium übergaben sie eine Protestnote. Darin stand, dass „bäuerliche Arbeit auf den Äckern und Feldern und in den Ställen etwas sehr Wertvolles und vor allem Schützenswertes“ sei. Das Bündnis fordert auch für die Verhandlungen zur künftigen EU-Agrarfinanzierung mehr Klima- und Naturschutz, mehr Unterstützung für kleinere Höfe und artgerechte Tierhaltung.