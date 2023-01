„Grüne Woche“ in Berlin Algen, Eisbein und viel handfeste Politik

Nun könnte man meinen, ein Heimspiel für einen Grünen. Aber dem ist nicht so. Weder der Bauernverband, noch der Bio-Spitzenverband „Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)“ oder aber das Bündnis „Wir haben es satt“ gehen derzeit pfleglich mit dem Minister um. So hat etwa der BÖLW gleich einen ganzen Forderungskatalog an Özdemir und die Ampel vorgelegt, damit das von der Regierung ausgegebene Ausbauziel von 30 Prozent Ökolandbau bis 2030 erreicht werden kann. „Das bisherige Engagement von Cem Özdemir für die ökologische Transformation reicht nicht“, so die Vorstandsvorsitzende Tina Andres. Am Samstag wird dann die Großdemonstration „Wir haben es satt“ durch Berlin ziehen. Die Organisatoren der Demo kritisieren, dass Özdemir zu wenig für den notwendigen Umbau der Landwirtschaft und die Ernährungswende unternehme. Einst protestierten die Grünen mit, heute stehen sie in der Kritik – kommt einem bekannt vor, wenn man etwa an die Klima- oder Friedensbewegung denkt.