„Grüne Woche“ in Berlin Bündnis „Wir haben es satt“ ruft zu Demonstration auf

Dem Bündnis gehören nach eigenen Angaben rund 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Gesellschaft an. Sie fordern faire Preise für Erzeugerinnen und Erzeuger, den Erhalt von Bauernhöfen und mehr Geld für ärmere Menschen für eine gesunde Ernährung. Ebenfalls am Samstag (9 Uhr) findet die Agrarministerkonferenz statt, zu der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) rund 80 Amtskolleginnen und -kollegen aus aller Welt sowie Delegationen internationaler Organisationen in Berlin empfängt.