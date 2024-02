Mehr Angriffe Grüne werden immer häufiger zur Zielscheibe

War in den ersten Jahren nach Gründung der AfD noch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Haupt-Feindbild der AfD, so sind es mittlerweile Politikerinnen und Politiker der Grünen wie Ricarda Lang oder Robert Habeck. Das Narrativ, das die Rechtspopulisten verbreiten, lautet grob zusammengefasst: Die Grünen, das seien Ideologen, die keinen richtigen Beruf erlernt hätten und jetzt das Land herunterwirtschafteten. Dass dieses Narrativ bei manchen verfängt, wundert Brähler, der sich fragt, wie die „schlechten Verkehrsminister aus den Reihen der Union“ so schnell in Vergessenheit geraten konnten.