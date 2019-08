Landtagswahlen : Grüne vor Härtetest im Osten

Dresden Die Grünen beraten vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen die letzten Schritte. Die Umfragen im Osten sind nicht so gut wie im restlichen Deutschland.

Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat keine Lust „auf Status Quo“, auf den sich etwa SPD und Linke in Brandenburg weiter einrichten wollten. Und er will auch nicht akzeptieren, dass die in Sachsen seit beinahe 30 Jahren ohne Unterbrechung regierende CDU „eben nicht immun gegen die AfD“ sei, seit der Kommunalwahl in Zwickau wie auch im Landkreis Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis eine „Zusammenarbeit“ mit den Rechtspopulisten eingegangen sei. Beide Dauer-Regierungsparteien, die CDU in Sachsen wie auch die SPD in Brandenburg, hätten in den vergangenen Jahren nach der Devise gearbeitet: „Aussitzen, die Hände in den Schoß legen“, ärgert sich Baerbock. Menschen erlebten wegen der mäßigen Regierungsarbeit täglich, „dass der Bus nicht, dass die Bahn nicht fährt“. Die Grünen wiederum erleben, dass ihre Themen im Osten nicht in dem Maße ziehen wie im Westen. Klimaschutz oder Jobs? Der Osten will: Jobs. Die Grünen sagen: Beides gehört zusammen.