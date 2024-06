Kleiner Parteitag der Grünen Klare Abgrenzung gegen die AfD, hartes Austeilen gegen die Union

Es sind acht Tage bis zur Europawahl am 1. Juni und die Grünen begehen in der brandenburgischen Hauptstadt ihren kleinen Parteitag. Brandenburg ist eines der neun Bundesländer, in denen am kommenden Sonntag auch Kommunalwahlen stattfinden. Endspurt also. Die Grünen wollen ihn nutzen, um die eigenen Reihen zu schließen. Gemeinsam für die Verteidigung der Demokratie, gegen extrem rechte Kräfte, allen voran gegen die AfD – das ist die zentrale Botschaft, die in quasi allen Reden an diesem Samstag anklingt. „Demokraten vor Faschisten, Grün vor Blau“, lautet die Losung der Politischen Geschäftsführerin der Grünen, Emily Büning.