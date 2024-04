FDP-Papier Grüne reagieren gelassen auf FDP-Papier

Die Grünen reagieren betont gelassen auf das FDP-Papier zur „Wirtschaftswende“. „Wir arbeiten an den Lösungen, die wir miteinander vereinbaren und versuchen so, das Land voranzubringen“, sagte Parteichef Omid Nouripour am Montag in Berlin. „Dass wir unterschiedliche Ansichten haben, dass auf Parteitagen verschiedener Parteien verschiedene Beschlüsse gefasst werden, ist alles noch nicht besonders neu.“