Dramatik beim Grünen-Parteitag Ampel-Koalition am seidenen Faden

In der letzten Minute vor der entscheidenden Abstimmung schafft Außenministerin Annalena Baerbock die Stimmungswende, indem sie den Delegierten vor Augen führt, was dieser Antrag bedeute: Dass sich NRW-Ministerin Josefine Paus immer von Verhandlungen zurückziehen müsse und Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann das Feld überlassen müsse. Dass sie selbst sich immer in Europa von den Verhandlungen zurückziehen müsse, um ihrem ungarischen Amtskollegen das Feld zu überlassen. Sie könne für Habeck und sich selbst zusagen, bei allen Verhandlungen sich stets vor Augen zu halten, es handele sich bei den betroffenen Flüchtlingen um ihre eigenen Kinder. „Aber Robert soll da nicht rausgehen“, ruft sie - und erntet nun ihrerseits großen Jubel. Wenig später zeigt es sich bei der Abstimmung. Eine Mehrheit des Parteitages will das auch nicht.