Schutz für Polizisten : Grüne mahnen Impfvorbereitungen in Bundesbehörden an

Grüne mahnen Impfvorbereitungen in Bundesbehörden an

Sie sind als erste gefragt, wenn Corona-Demonstrationen aus dem Ruder laufen, doch bei den Impfungen stehen sie erst an zweiter Stelle. Und zu den Impfvorbereitungen für Polizisten und andere Bundesbedienstete kann das Gesundheitsministerium keine Antwort geben.

Einen Monat nach Start der Impfungen in Deutschland sorgen sich die Grünen um rechtzeitige Vorbereitungen für ein Impfen von Polizisten und anderen operativen Kräften in den Sicherheitsbehörden. Die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic hatte Details über die Vorbereitungen von der Bundesregierung erfahren wollen – als Antwort bekam sie jedoch lediglich die Wiedergabe der einschlägigen Verordnungen. Danach sind Polizei- und Ordnungskräfte nach der Gruppe der über 80-Jährigen an der Reihe, insbesondere, wenn sie in ihrem Dienst einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind.