Beschluss der Bundestagsfraktion : Grüne fordern neue Klimanothilfe von zwei Milliarden Euro

Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, am Mittwoch zu Beginn der Klausurtagung der Grünen-Bundestagsfraktion. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Grünen fordern eine neue Klimanothilfe von zwei Milliarden Euro, um die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise in den kommenden Jahren einzudämmen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Grünen-Fraktionsklausur in Berlin hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Das Papier soll am Donnerstag beschlossen werden.

Darüber hinaus solle ein „Waldzukunftsfonds“ in Höhe von einer Milliarde Euro über die nächsten Jahre eingerichtet werden, „der die flächendeckende Waldentwicklung hin zu naturnahen klimabeständigeren Laubmischwäldern beschleunigt“, so der Beschlussentwurf. Um die Städte besser durch die Schaffung kühlender grüner Flächen vor Überhitzung zu schützen, müssten weitere 800 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

In ihrem Beschluss fordern die Grünen die Einführung eines „Resilienz-Checks“, um die Klimaverträglichkeit neuer Investitionen und Förderprogramme besser zu überprüfen. „Entscheidungen darüber, wie wir unsere Städte gestalten, in welche Infrastrukturen wir investieren oder welche Landwirtschaft wir fördern, müssen wir danach treffen, ob sie in einem ‚neuen Normal’ funktionieren“, heißt es in der Vorlage.