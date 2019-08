„Regionale Mobilitätsgarantie“ : Grüne fordern Busse im Stundentakt auch in ländlichen Regionen

Grüne fordern Busse im Stundentakt auch in ländlichen Regionen

Berlin Die Grünen fordern eine bessere Verkehrsanbindung auf dem Land. Denn vor allem dort sind Menschen häufig immer noch auf ein Auto angewiesen. Für die ÖPNV-Offensive soll es gezielte Förderungen geben.

In einem Konzept von Grünen-Bundestagsabgeordneten für eine Verkehrswende auf dem Land, das den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vorliegt, heißt es, während in den Städten neue Mobilitätsdienste entstünden und das Angebot bei Bussen und Bahnen ausgebaut werde, werde der öffentliche Nahverkehr auf dem Land "immer weiter ausgedünnt".

Viele Menschen seien deswegen auf ein Auto angewiesen. "Wer kein Auto fahren will oder sich kein Auto leisten kann, steht vor großen Problemen", heißt es in dem Grünen-Strategiepapier.

Durch "Mobilitätsstationen" sollten alle verfügbaren Verkehrsmittel besser vernetzt werden. "An Mobilitätsstationen, die vor allem an Bahnhöfen entstehen können, sollen verschiedene Angebote von Bus und Bahn bis hin zu Taxen und Leihrädern gebündelt zur Verfügung stehen", heißt es in dem Papier. Die Grünen wollen den Ausbau von Bahnhöfen im ländlichen Raum zu Mobilitätsstationen mit bis zu 100 Millionen Euro im Jahr fördern.