Grüne feiern 40. Geburtstag : Ein Wiedersehen mit Joschka Fischer

Vor 20 Jahren, auf einem Sonderparteitag der Grünen in Bielefeld zum Kosovo-Krieg, wurde ihr heimlicher Vorsitzender, Joschka Fischer, von einem Farbbeutel getroffen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Berlin Die Grünen feiern an diesem Freitagabend im „Motorwerk Berlin“ zwei runde Geburtstage: Vor 40 Jahren wurde die Partei „Die Grünen“ gegründet, vor 30 Jahren verschmolz sie mit „Bündnis 90“. Prominenter Gastredner ist der Bundespräsident.

Galten die Grünen anfangs noch als Bürgerschreck, sind sie heute fester Bestandteil der Parteienlandschaft. Unter den Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck nehmen sie jetzt sogar Anlauf auf das Kanzleramt. Nach dem Niedergang der SPD sind die Grünen heute die einzige Partei, die es mit der Union aufnehmen kann, wenn es 2021 darum geht, stärkste Partei zu werden.

Der Doppel-Geburtstag war für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Grund genug, der Bitte des Parteivorstands nachzukommen, bei der Feier im „Motorwerk“ zu den Grünen zu sprechen. Für Steinmeier ist das eine ungewöhnliche Geste: Schließlich hat der Bundespräsident überparteilich zu sein. Doch das Staatsoberhaupt will die Gelegenheit nutzen, um angesichts der zunehmenden Skepsis gegenüber Parteien und Demokratie auch bei jungen Menschen den erfolgreichen Marsch der Grünen durch die demokratischen Institutionen als vorbildlich darzustellen.

Am 13. Januar 1980 gründeten gut 1000 Delegierte in Karlsruhe die Bundes-Grünen. Viele von ihnen waren damals Aktivisten der Friedens-, Anti-Atomkraft- und Frauenbewegungen. 1983 zogen sie erstmals in den Bundestag ein, von 1998 bis 2005 regierten sie als Juniorpartner der SPD im Bund.

Der damalige Außenminister Joschka Fischer, über viele Jahre der heimliche Vorsitzende der Grünen, wird an Freitagabend im Motorwerk ein Gespräch mit Aminata Touré führen, der Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags. Touré, deren Eltern 1991 aus Mali nach Deutschland geflohen waren, ist in der Landtagsfraktion Sprecherin für Flucht und Migration, Frauenpolitik und Gleichstellung sowie Verbraucherschutz. Sie ist seit August die erste afrodeutsche und mit erst 27 Jahren auch die jüngste Vizepräsidentin eines deutschen Landtages.

Zuvor haben die Grünen zwei weitere Dialoge von prominenten Grünen auf die Tagesordnung gesetzt. Lukas Beckmann, Gründungsmitglied der westdeutschen Grünen, und die Mitbegründerin von Bündnis 90 und frühere Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde, Marianne Birthler, sprechen über den Zusammenschluss der beiden Teile der Partei. Anschließend werden der heute 80-jährige Hans-Christian Ströbele, der den linken Flügel der Grünen über Jahrzehnte geprägt hat, und die 23-jährige Mitbegründerin der deutschen Sektion von Friday´s for Future, Luisa Neubauer, über die Grünen als „Bündnispartei“ damals und heute diskutieren.

In der mutmaßlich nächsten Regierung mit grüner Beteiligung habe die Partei „eine große Verantwortung, dass das reale Politik wird, was wir jetzt so berechtigt fordern. Wenn etwas nicht gleich klappt, müssen wir erklären, warum. Sonst verlieren wir Glaubwürdigkeit, wie heute die anderen Parteien“, sagte Ströbele dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er beklagte zugleich, die Grünen seien ein bisschen wie die etablierten Parteien geworden. „Das bedauere ich. Zu viel Anpassung ist nicht der richtige Weg.“

Ströbele, der einst als Rechtsanwalt die RAF vertrat und später mehrfach für die Grünen ein Direktmandat für den Bundestag errang, würdigte die Geschichte seiner Partei zugleich als Erfolg. „Mit ihren Forderungen zum Umweltschutz sind die Grünen ein Erfolgsprojekt“, sagte Ströbele. Auch in der Gesellschaftspolitik sei das, was die Grünen einst gefordert hätten, inzwischen weitgehend Realität.