Verkehrsminister Scheuer in der Kritik : Grüne, FDP und Linke beschließen Maut-Untersuchungsausschuss

Verkehrsminister Scheuer in der Kritik

Verkehrsminister Andreas Scheuer muss sich in einem Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut den Fragen der Opposition stellen.

Berlin Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags soll das umstrittene Vorgehen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der geplatzten Pkw-Maut durchleuchten.

Die Opposition im Bundestag hat einen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut beschlossen. Die Fraktionen von FDP, Linken und Grünen stimmten am Dienstagnachmittag für die Einsetzung des Ausschusses, wie sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten.

Der U-Ausschuss soll das Verhalten der Regierung und besonders des Verkehrsministeriums bei der Vorbereitung sowie der Vergabe und der schließlichen Kündigung der Betreiberverträge „umfassend aufklären“, wie es in dem Antrag heißt. Überprüft werden sollen die Vorgänge unter rechtlichen und haushälterischen Gesichtspunkten, dies gelte auch für „die persönlichen und politischen Verantwortlichkeiten und die Aufklärungs- und Informationspraxis“ gegenüber dem Parlament. Unter die Lupe sollen zudem grundlegende Annahmen der Regierung zur Wirtschaftlichkeit, zu Einnahmen und zur Wirkungsweise der Maut.

Unterdessen wies Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Vorwürfe der Opposition zurück. "Den Vorwurf, wir würden etwas geheim halten, weise ich zurück", sagte Scheuer am Dienstag in Berlin. Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Mitte Juni "haben wir umfänglich informiert". Auch Rücktrittsforderungen der Opposition wies Scheuer zurück. Er habe "sehr viel Freude" an seinem Amt und noch viele Pläne.