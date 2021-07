Kanzlerkandidatin der Grünen : Baerbock nennt „N-Wort“ in Interview und entschuldigt sich

Berlin Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, hat sich dafür entschuldigt, in einem Interview das „N-Wort“ benutzt zu haben. Nachträglich habe man die Passage mit einem Piepton unterlegt.

Die Kanzlerkandidatin berichtete auf Twitter, sie habe in dem Gespräch über Antisemitismus und Rassismus von einem Vorfall an einer Schule in ihrem Umfeld erzählt. Dort hätte sich ein Schüler geweigert, eine Bildergeschichte zu einem Arbeitsblatt zu schreiben, auf dem das Wort stand. „Leider habe ich in der Aufzeichnung des Interviews in der emotionalen Beschreibung dieses unsäglichen Vorfalls das Wort zitiert und damit selbst reproduziert“, schrieb Baerbock.