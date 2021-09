Nach mehr als drei Wochen : Großteil der Klimaaktivisten in Berlin beendet Hungerstreik

Berlin Nach mehr als drei Wochen haben drei weitere Klimaaktivisten ihren Hungerstreik im Berliner Regierungsviertel beendet. Mit dem Hungerstreik wollten die Aktivisten ein öffentliches Gespräch mit Laschet, Scholz und Baerbock noch vor der Bundestagswahl am Sonntag erzwingen.

In einer Pressemitteilung hieß es, die Hungerstreikenden gingen jetzt getrennte Wege: „Hier kommuniziert der Großteil der Gruppe, der den Streik beendet. Wir sprechen nicht im Namen der Menschen im angekündigten trockenen Hungerstreik. Wir rufen nicht dazu auf, in den Hungerstreik zu treten.“

Zuvor hatte unter anderem der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber die jungen Menschen zur sofortigen Beendigung ihres Hungerstreiks aufgerufen. In einem am Mittwoch verbreiteten offenen Brief äußerte der frühere Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zwar Verständnis für die seit mehr als drei Wochen laufende Aktion. Er könne sich sogar vorstellen, sich eines Tages selbst an einem Klimahungerstreik zu beteiligen. Schellnhuber fügte allerdings hinzu: „Aber dieser Tag, wo man sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft selbst Gewalt antun möchte, ist noch nicht gekommen - auch nicht für euch!“