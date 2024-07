Lauterbach bringt Reform auf den Weg Notdienste – was sich für Patienten ändern soll

Am Empfangstresen der INZ soll es eine Ersteinschätzung geben: Wohin geht es für die Hilfesuchenden als nächstes – in die Notaufnahme oder eine nahe Notdienstpraxis? Arztpraxen im Umfeld sollen also mit den INZ vernetzt sein. Die INZ sollen so im Land verteilt werden, dass mindestens eines stets gut erreichbar ist. Die Öffnungszeiten der angeschlossenen Notdienstpraxen: abends immer bis 21 Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen. So soll es neben dem Krankenhaus mehr Ausweichmöglichkeiten geben, wenn Arztpraxen üblicherweise geschlossen sind.