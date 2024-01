Großdemonstration der Landwirte Der Showdown der Bauernproteste in Berlin

In der Bundesregierung geht die Sorge um, dass sich die Proteste ausweiten und die gesellschaftliche Stimmung weiter aufheizen. So rief Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Video-Botschaft am Samstag zu „Maß und Mitte“ auf. „Wenn an sich legitime Proteste umkippen – und zwar pauschal in Wut oder Missachtung für demokratische Prozesse und Institutionen, dann verlieren wir alle. Profitieren werden dann nur diejenigen, die unsere Demokratie verachten“, so Scholz. Aufrufe zu Gewalt und persönliche Bedrohungen hätten in der Demokratie nichts verloren. Finanzminister Lindner will bei der Kundgebung der Landwirte am Montag reden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte den wütenden Protest der Landwirte persönlich zu spüren bekommen, als er am 4. Januar am Verlassen einer Fähre in Schleswig-Holstein gehindert wurde. Habeck werde sich in den kommenden Wochen mit Vertretern der Landwirtschaft treffen, um in „ruhiger, konzentrierter Atmosphäre“ über die Lage der Landwirte zu sprechen, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit.