Parteigründung in Berlin „Volkspartei“ – Die großen Ziele der Sahra Wagenknecht

Wachsen soll die neue Partei laut Wagenknecht „kontrolliert und langsam“. Es werde zwar keine formalen Einschränkungen geben, doch wolle man all jene, die sich eine Mitgliedschaft wünschten, zunächst einmal kennenlernen. In einem ersten Schritt sollten am Montag und Dienstag 450 Personen aufgenommen werden. Die Partei will vermeiden, in die „Falle“ zu tappen, in die junge, neue Parteien häufig tappten, dass sie Menschen aufnehmen, die „schon durch fünf Parteien durchgezogen sind“, nicht konstruktiv arbeiteten oder eine ganz andere Richtung einschlagen wollten.