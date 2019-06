Kommentar zur „Grünen Welle“ : Klimaschutz mit Augenmaß

Mit Anreizsystemen lässt sich überflüssiger Müll am besten vermeiden. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Radikale Maßnahmen für den Umweltschutz finden in breiten Schichten der Bevölkerung Akzeptanz - theoretisch. Die Politik sollte nicht mit Verboten agieren, sondern die vorhandene Bereitschaft zum nachhaltigen Verhalten mit Anreizen aktivieren.

Die Grünen können derzeit Vorschläge machen, die sie jahrelang sich nicht trauten in dieser Deutlichkeit auszusprechen. Sie wollten das Image der Verbotspartei abstreifen, was ihnen auch gelungen ist. Inzwischen hat sich der Zeitgeist gedreht: Radikale Maßnahmen für den Umweltschutz finden in breiten Schichten der Bevölkerung Akzeptanz - theoretisch.