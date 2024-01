Großdemonstration der Landwirte Christian Lindner schlägt die geballte Wut der Bauern entgegen

Doch mit verhärteten Fronten kommt man nicht weiter, das wissen die Verbandsfunktionäre ganz genau. Im Anschluss an die Kundgebung findet am Montag ein Treffen der Agrarverbände mit den Spitzen der Ampel-Fraktionen im Bundestag statt. Man will sich Spielraum für die Verhandlungen offen halten. So lässt sich auch erklären, warum der Bauernpräsident an die Kompromissbereitschaft appelliert. „Wir brauchen Kompromisse“, sagt Rukwied, in Anspielung auf ein Video von Kanzler Olaf Scholz vom Wochenende. Der SPD-Politiker beschreibt darin den Streit als Teil der Demokratie, aber am Ende müsse ein Kompromiss stehen. Rukwied widerspricht nicht, schränkt aber ein: „Das kann nur dann gelingen, wenn es sich um einen fairen Kompromiss handelt.“ Der Kompromiss der Bundesregierung sei „nicht fair, der ist faul“. Unter lautem Applaus ruft Rukwied: „Den nehmen wir nicht hin.“