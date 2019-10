Boris Johnson und die Frage der Schuld : Schwarzer Peter um den Brexit

Berlin Im Kampf um den Brexit zeichnet sich kein gutes Ende ab. Nun versucht der britische Premierminister Boris Johnson der EU für das nahende Desaster die Schuld in die Schuhe zu schieben. Sein Vorgehen ist durchschaubar.

Die Taktik ist durchschaubar. Johnson hat sich verzockt. Innenpolitisch steht er mit dem Rücken zur Wand. Die Mehrheit des Parlaments ist gegen seinen Kurs eines ungeordneten EU-Austritts. Nun droht ihm auch noch eine Revolte im eigenen Kabinett. Johnson hat unabhängig vom Agieren der EU keinen Handlungsspielraum mehr. An einem nachverhandelten Brexit-Vertrag kann er gar kein Interesse haben. Denn ein paar weitere Zugeständnisse der EU wird seine Verbündeten, die Brexit-Hardliner, nicht zufrieden stellen. Johnsons Verhandlungen mit der Europäischen Kommission sind also eine einzige Farce.

Die EU tut gut daran, dass sie sich mit ihrer Gesprächsbereitschaft in der Form offen, in der Sache aber hart zeigt. Die Briten haben für ihren EU-Austritt nach harten Verhandlungen einen für beide Seiten fairen Vertrag bekommen, der zugleich den Frieden in Nordirland sichert. Es wäre ein fatales Signal, ließe sich die EU von einem Hasardeur wie Johnson erpressen. Die EU stünde als machtlos und durchsetzungsschwach da. Zugleich könnte es andere Rechtspopulisten in Europa ermuntern, auch in ihren Ländern eine Austrittsstimmung zu verbreiten, um als scheinbare Sieger die Gemeinschaft zu verlassen.