Keine Zigaretten für Jugendliche Warum Großbritanniens Rauchverbot keine Lösung ist

Rishi Sunak will ein Rauchverbot für Jugendliche in seinem Land erwirken. Das kündigte der britische Premier beim Jahresparteitag der konservativen Tories an. Deren Gesetzesvorschlag sieht vor, das Mindestalter für den Tabakwarenkonsum Jahr für Jahr anzuheben, aktuell liegt dieses bei 18 Jahren. Jugendliche, die nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden – also heute 14 Jahre alt und jünger sind –, sollen demnach niemals legal rauchen können. Den Konsum von E-Zigaretten will Sunak ebenfalls stärker einschränken – bestimmte Geschmacksrichtungen sollen zum Beispiel verboten werden. Das würde derzeit rund 17 Prozent der Briten betreffen. 83 Prozent der Bevölkerung könnten also weiter rauchen – sofern sie denn wollen.