Kostenpflichtiger Inhalt: Verteidigungsministerin will bei Boeing bestellen : Kampfjet-Projekt entzweit die Groko

Ein F-18-Kampfflugzeug auf einem Flugzeugträger der USA. Foto: dpa/Andrew Matthews

Berlin Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will F-18-Flugzeuge in den USA bestellen, um die alten Tornados zu ersetzen. Für die SPD ist das ein heikler Punkt – es geht um große Fragen wie die nukleare Teilhabe Deutschlands in der Nato.