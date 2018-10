GroKo: CDU und SPD einigt sich auf schnelleren Ökostrom-Ausbau

Ein Windrad bei Karlsruhe spiegelt sich in den Kollektoren einer Solaranlage. (Symbol) Foto: dpa/Uli Deck

Berlin Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit auf einen schnelleren Ökostrom-Ausbau verständigt. Beide Seiten sprachen am Mittwoch von einem guten Gesamtpaket.

Die Einigung kam nach einem Gespräch der Fraktionschefs am Dienstagabend zustande. Mehrere Spitzentreffen in den vergangenen Wochen hatten keine Übereinkunft gebracht. Es war aber eine Verständigung noch im Oktober angestrebt worden.

Sonderausschreibungen für Windräder an Land und Solarenergie sollen der Vereinbarung zufolge in den Jahren 2019 bis 2021 kommen. Ein Eckpunktepapier sieht einen schrittweisen Ausbau vor: 2019 soll jeweils ein Gigawatt beider Energieformen zugebaut werden, 2020 jeweils 1,4 Gigawatt und 2021 dann 1,6 Gigawatt. Ein Teil davon soll als Innovationsausschreibung kommen. Das Kabinett soll dies bereits in der kommenden Woche beschließen.