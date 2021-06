Grillfest am Rhein : Laschet und Lindner feiern ihre Zusammenarbeit

Armin Laschet (rechts) und Christian Lindner organisierten ein kleines Fest, um ihre vierjährige Zusammenarbeit zu feiern. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Mit einem Grillfest haben CDU und FDP das vierjährige Bestehen ihrer Regierungskoalition in NRW gefeiert. „Wir haben in diesen vier Jahren gezeigt: Es hat sich etwas verändert,“ sagte Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet in Düsseldorf.

FDP-Chef Christian Lindner sprach von einer „vertrauensvoll und erfolgreich arbeitenden Koalition“. Schwarz-Gelb gilt als Laschets Wunschkoalition auch im Bund. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach der Bundestagswahl dazu kommt, ist aber gering. Wahrscheinlicher ist eine schwarz-grüne Koalition oder eine Ampel.

Bei den NRW-Grünen löste das Grillfest Befremden aus: „Wenn die Herren von CDU und FDP meinen, eine feucht-fröhliche Grill-Sause sei aktuell ein glückliches Signal: Bitteschön. Schaue ich aber auf die Bilanz der letzten vier Jahre, verstehe ich nicht ganz, was da gefeiert werden soll“, sagte die Parteichefin der Grünen, Mona Neubaur, unserer Redaktion. Insbesondere im vergangenen Pandemie-Jahr habe es zwischen den angeblichen Traumpartnern ordentlich und immer wieder geknirscht. „Mal sah sich der Ministerpräsident genötigt, die FDP-Bildungsministerin öffentlich zu korrigieren, mal opponierte die FDP gegen nicht abgesprochene Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und das aus ihrer Sicht zu langsame Tempo in Sachen Lockerungen.“