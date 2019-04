Nachricht zum 1. April: Greta Thunberg verwirrt mit Instagram-Botschaft

Stockholm Die Umweltaktivistin Greta Thunberg hat mit einem Post in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. Sie verkündete das Ende der Klimastreiks und der „Friday for Future“-Bewegung.

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat ihre Anhänger auf Twitter in den April geschickt. In der Nacht zu Montag schrieb die 16-jährige Schülerin: „Nachdem ich mit so vielen unserer Anführer gesprochen habe, habe ich nun verstanden, dass sie die Klimakrise im Griff haben. Sie verstehen die Dringlichkeit und sind bereit zu handeln. Deshalb habe ich jetzt entschieden, nicht weiter zu streiken und wieder zur Schule zu gehen. Ich werde freitags nicht länger streiken.“ Später löste Thunberg den Scherz dann auf und schrieb: „Ich mache natürlich nur Spaß.“