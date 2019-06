Kontrollen an der Grenze : Bis zu 900 illegale Einreisen pro Monat über Österreich

Kontrollen an der Grenze

Ein Polizist steht mit einer Kelle an einer Kontrollstelle der Bundespolizei auf der Autobahn 3 kurz hinter der deutsch-österreichischen Grenze. Foto: dpa/Armin Weigel

Berlin Noch immer greift die Bundespolizei durchschnittlich pro Monat rund 800 bis 900 illegal Einreisende an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich auf. Deswegen wird dort auch weiterhin kontrolliert.

Urlauber und Geschäftsreisende, die mit dem Auto die Grenze zwischen Deutschland und Österreich passieren, müssen sich weiter auf Grenzkontrollen und Wartezeiten einstellen. Noch immer greift die Bundespolizei durchschnittlich pro Monat rund 800 bis 900 illegal Einreisende (Januar: 914, Februar: 777, März: 912, April: 846) an den Grenzen auf, wie aus Angaben der Behörde hervorgeht.

Neben der deutsch-österreichischen Landgrenze werden auch Flug- und Seehäfen überprüft. Illegale Einreisen an anderen Landesgrenzen können also nicht festgestellt und gezählt werden. Damit liegt die Zahl der illegalen Einreisen in etwa auf dem Niveau von 2018, als es 11.464 Fälle waren.