Migrations-und sicherheitspolitsche Gründe : Deutschland verlängert Grenzkontrollen zu Österreich

Seit 2015 gibt es Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich. Jetzt hat Deutschland sie erneut um ein halbes Jahr verändert. Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Die Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich werden erneut um ein halbes Jahr verlängert. Das teilte das Innenminsterium mit. Die Kontrollen finden seit Herbst 2015 statt.

Deutschland verlängert die Grenzkontrollen zu Österreich erneut um ein halbes Jahr. Das habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Abstimmung mit Österreich entschieden, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Berlin mit. Dies erfolge aus „migrations- und sicherheitspolitischen Gründen“, hieß es weiter.