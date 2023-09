Nach Rücktritt als außenpolitischer Sprecher Linken-Politiker Gysi will Corona-Pandemie aufarbeiten

Damit begründete Gysi auch seinen Rückzug vom Amt des außenpolitischen Sprechers der Linksfraktion, den er am Mittwoch öffentlich gemacht hatte. Die Sitzungen im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags seien nicht sehr befriedigend. „Das ist immer so: Ich bekomme vier Minuten, da kann ich Fragen stellen und da muss die Regierung antworten — in der Zeit. Also ich muss versuchen, nicht länger als zwei Minuten Fragen zu stellen, damit die zwei Minuten antworten können. Es gibt überhaupt keine Diskussion zwischen den Abgeordneten, was mir ehrlich gesagt fehlt.“