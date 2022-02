Umstrittene Erklärung zur Ukraine : Gysi kritisiert Teile der Linksfraktion und erwägt Rückzug als außenpolitischer Sprecher

Der Linke-Außenpolitiker Gregor Gysi. Foto: dpa/Jan Woitas

Exklusiv Berlin Die Sondersitzung des Bundestages hat ein Nachspiel in der Linksfraktion. Der Außenpolitiker Gregor Gysi kritisiert Sahra Wagenknecht und andere prominente Linke wegen Position zu Waffenlieferungen scharf. Auch Konsequenzen schließt er nicht aus.

Der außenpolitische Sprecher der Linken, Gregor Gysi, übt schwere Kritik an Teilen seiner Fraktion und zieht einen Rückzug als außenpolitischer Sprecher in Kauf. „Liebe Sahra, liebe Sevim, liebe Zaklin, lieber Andrej, lieber Klaus, lieber Sören, lieber Christian, heute schreibe ich euch zu eurer gestrigen Erklärung zu dem Antrag der Regierungsfraktionen und von Union. Zunächst stelle ich fest, dass ihr damit die Erklärung zum Abstimmungsverhalten von Janine Wissler, Susanne Hennig-Welsow, Amira Mohamad Ali und Jan Korte konterkariert. Im Unterschied zu euch finde ich die Erklärung gut. Außerdem äußert ihr euch zur Außenpolitik und habt mich als außenpolitischen Sprecher weder gefragt noch einbezogen, was wohl ebenso eure Absicht war. Nun werde ich über meine Rolle neu nachdenken müssen“, schreibt Gysi in einem Brief an alle Mitglieder der Linksfraktion im Bundestag, der unserer Redaktion vorliegt.

Die Linksfraktion hatte den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. „Dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen“, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung von Partei- und Fraktionsführung. „Russland muss die Kampfhandlungen sofort einstellen, einem Waffenstillstand zustimmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren.“. Die Erklärung gaben die Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler sowie die Fraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch gemeinsam ab. Am Sonntag hatten dann die Fraktionsmitglieder Sahra Wagenknecht, Sevim Dagdelen, Sören Pellmann, Andrej Hunko, Zaklin Nastic, Klaus Ernst, Christian Leye in einer gemeinsamen Erklärung den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU/CSU, Grüne und FDP scharf kritisiert und sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und Wirtschaftssanktionen ausgesprochen.

Zu diesem Schreiben nimmt Gysi nun Stellung: „Inhaltlich wendet ihr euch scharf gegen Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine, verweist aber nicht auf die besondere Geschichte Deutschlands, die das ausschließen soll, sondern äußert es so generell, dass es doch eine linke Position sei. Das aber hieße, dass auch die Linken in Frankreich, in Großbritannien und überall gegenwärtig Waffenlieferungen an die Ukraine ausschließen sollten. Damit sprecht ihr der Ukraine faktisch ein Selbstverteidigungsrecht ab und seid indirekt dafür, dass sie nur die Chance zur bedingungslosen Kapitulation bekommt. Ich bin hier strikt anderer Auffassung und räume überfallenen Ländern immer das Selbstverteidigungsrecht ein.“ (…)

Gysi betont: „Was mich aber wirklich entsetzt an eurer Erklärung, ist die völlige Emotionslosigkeit hinsichtlich des Angriffskrieges, der Toten, der Verletzten und dem Leid. Millionen Menschen sind so wie ich tief bewegt, Hunderttausende demonstrieren. Ihr seid nur daran interessiert, eure alte Ideologie in jeder Hinsicht zu retten. Die NATO ist böse, die USA sind böse, die Bundesregierung ist böse und damit Schluss für euch. Müssen nicht auch wir über uns nachdenken, eine gewisse Zäsur begreifen?“ Auch er kenne die „Völkerrechtsverletzungen der NATO und von Mitgliedern der NATO und ich habe sie häufig gerügt“.

Er schreibt weiter: „Jetzt hat die NATO aber keinen einzigen Fehler begangen, der den Krieg Russlands rechtfertigte. Deshalb spielen diese Umstände seit Beginn des Angriffskrieges Russlands zweifellos nicht die Rolle, die ihr ihnen beimesst. Und Putin hat unsere Position gegen eine Osterweiterung der NATO – was ihr nicht im Mindesten erkennt – insoweit widerlegt als er die Ukraine nicht angegriffen hätte, wenn sie Mitglied der NATO gewesen wäre. Deshalb denken jetzt selbst Regierungen von Ländern wie Schweden und Finnland darüber nach, Mitglieder der NATO zu werden. Auch insoweit hat Putin eine Katastrophe angerichtet.“ Am Ende des Briefes, heißt es. „Aber jetzt ist dafür nicht die Zeit. Russland muss gestoppt werden. Das imperiale Denken Putins ist katastrophal und muss überwunden werden. Mit dieser russischen Führung habe ich nichts, aber auch gar nichts mehr im Sinn.“

(mün)