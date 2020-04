Weltweite Vorreiterrolle der EU : Entwicklungsminister fordert europäischen „Green deal“ für Afrika

Berlin Die EU muss nach Ansicht von Entwicklungsminister Gerd Müller eine weltweite Vorreiterrolle sowohl im Kampf gegen die Corona-Pandemie als auch gegen den Klimawandel einnehmen. Deutschland solle Afrika dabei im Einsatz umweltfreundlicher Technologien unterstützen.

„Neben dem Schutzschirm sollte die EU auch ihren Green Deal für den Klimaschutz auf die europäische Nachbarschaft und afrikanische Länder ausweiten“, sagte der Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) der Nachrichtenagentur Reuters. Nötig sei ein ehrgeiziges Investitions- und Innovationspaket für den Ausbau erneuerbarer Energie in Afrika - „weg von Kohle hin zu sauberen Zukunftstechnologien wie 'grünem' Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen, wie wir sie in diesem Jahr in Marokko aufbauen“.