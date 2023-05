FDP tritt auf die Bremse Graichen-Rückzug sorgt für neue Zweifel am Heizungsgesetz

Grüne und SPD werfen ihrem Koalitionspartnern FDP nun vor, künstlich einen Zusammenhang mit dem Fall Graichen zu konstruieren und so den Beschluss des Heizungsgesetzes hinauszuzögern. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die FDP habe den Zeitplan schon vor Graichens Entlassung in Frage gestellt. „Daher halte ich diesen Zusammenhang für konstruiert.“ Sie habe keine Zweifel, dass Fragen geklärt werden könnten. „Am Gesetzentwurf haben viele Leute in zwei Ministerien gearbeitet. Da mangelt es nicht an kompetenten Ansprechpartnern, die mit der Materie bestens vertraut sind.“