Reparatur des Segelschulschiffs: Korruptionsverdacht auf der „Gorch Fock“

Berlin Sie war einmal der Stolz der Marine, ihr Image hat aber schwer gelitten: Die „Gorch Fock“ wird nächsten Montag 60. Pünktlich zur Geburtstagsfeier gibt es wieder einmal beunruhigende Nachrichten. Es geht um vergünstigte Darlehen.

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ geht das Verteidigungsministerium einem Korruptionsverdacht nach. Die Obleute des Bundestags-Verteidigungsausschusses wurden bereits am Mittwoch darüber unterrichtet, dass sich ein Mitarbeiter des Marinearsenals Wilhelmshaven bei seinen Vorgesetzten selbst der Vorteilsnahme bezichtigt hat. Am Donnerstag schaltete das Ministerium die Staatsanwaltschaft Osnabrück per schriftlicher Mitteilung ein.

Der Fall wird nur wenige Tage vor dem 60. Geburtstag der „Gorch Fock“ bekannt. Ein für Montag an der Marineschule Mürwik in Schleswig-Holstein geplanter Festakt anlässlich des 60. Jahrestages der Indienststellung des Schiffes wurde nun jedoch wegen des Korruptionsverdachts vorerst abgesagt. Der Termin werde verschoben, sagte ein Marinesprecher. Zunächst hatte NDR 1 Welle Nord berichtet. Näher will sich die Marine am Freitag äußern.