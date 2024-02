Lootboxen in FC24 und Co. Verbraucherschützer warnen vor Suchtpotenzial in Computerspielen

Trotz der bekannten Risiken werden Lootboxen in Deutschland rechtlich nicht dem Glücksspiel zugeordnet. Anders sieht es im benachbarten Ausland aus. Laut Wagner gebe es in anderen EU-Ländern bereits Regelungen beziehungsweise ein Verbot von Lootboxen, etwa in den Niederlanden oder Belgien. Dass in Deutschland entsprechende Regelungen bisher fehlen, kritisiert Burkhart Blienert: „Wo Glücksspiel drinstecken kann, muss das auch draufstehen. Wenn Games ähnlich wie normales Glücksspiel funktionieren, gehören sie nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen unter 18“, sagt er. „Glücksspiel kann Existenzen ruinieren, Familien zerstören, kann Menschen in den Selbstmord treiben.“ Aktuell seien hierzulande 1,3 Millionen Menschen von einer Glücksspielsucht bedroht.