Globaler Höchststand : Friedensbewegung fordert Reduzierung der Militärausgaben

Berlin Friedensorganisationen kritisieren den globalen Höchststand an Rüstungsausgaben. Das Geld fehle an anderer Stelle, etwa bei der Pandemie-Bekämpfung. Deutschland liegt auf Platz sieben – und zeigt unter den ersten zehn Ländern prozentual den größten Anstieg.

Die erneut gestiegenen weltweiten Militärausgaben sind aus Sicht von Friedensorganisationen „ein politischer, sozialer, ökologischer, ökonomischer und ethischer Skandal“. Gemeinsam warnten das Internationale Friedensbüro (IPB), die Ärzteorganisation IPPNW und das Juristenbündnis IALANA am Montag vor gesundheitlichen, humanitären und klimatischen Folgen von Aufrüstung.

Geld, das für Rüstung ausgegeben werde, fehle an anderer Stelle, etwa bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie oder der Klimakatastrophe, hieß es. Die neuesten Zahlen des Sipri-Forschungsinstitutes seien alarmierend, sagte die Vorsitzende der Friedensärzteorganisation IPPNW Deutschland, Angelika Claussen, am Montag in Berlin.