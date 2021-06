Lambrecht kritisiert Doppelbelastung im Homeoffice : Gleichstellungsbericht fordert mehr Teilhabe für Frauen bei Digitalisierung

Christine Lambrecht (r., SPD), Bundesfamilienministerin, und Aysel Yollu-Tok, Vorsitzende der Sachverständigenkommission, stellen in der Bundespressekonferenz den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung vor. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Digitaliserung nutzen und die Doppelbelastung von Frauen im Homeoffice reduzieren – das sind zwei zentrale Forderungen des Gleichstellungsberichts der Bundesregierung. Der Bericht stellt Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft auf.

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hat dazu aufgerufen, Fortschritte bei der Digitalisierung für die Gleichstellung von Frauen und Männern zu nutzen. Zudem kritisierte sie die Doppelbelastung vieler Frauen in der Zeit des Corona-bedingten Homeoffice. Das Kabinett befasste sich am Mittwoch mit dem Gleichstellungsbericht der Regierung.

„Wir wollen die Gleichstellung von Frauen und Männern mit der Digitalisierung weiter voranbringen“, erklärte dazu Lambrecht. Dies betreffe viele Lebensbereiche, „zum Beispiel die Erhöhung des Frauenanteils in Digitalberufen, das mobile Arbeiten als Chance für die Gleichstellung oder die Bekämpfung von Diskriminierung und Hasskriminalität im Netz.“

Zum Homeoffice sagte Lambrecht der ARD, hier hätten Frauen „viel mehr die Verantwortung übernommen (...) für Homeschooling, wenn die Kinder zu Hause waren“. Es müsse aber auch in Pandemie-Zeiten eine faire Verteilung der Aufgaben geben. Homeoffice dürfe nicht so verstanden werden, „dass Frauen nebenbei noch etwas machen können“.

Der Gleichstellungsbericht besteht aus einem Gutachten mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und einer Stellungnahme der Bundesregierung. Das Gutachten enthält 101 Handlungsempfehlungen an die Politik in Bund, Ländern und Kommunen, aber auch an die Zivilgesellschaft.