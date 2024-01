Breitbandausbau stockt Erst 14.000 Euro aus Drei-Milliarden-Fördertopf zum Glasfaser-Ausbau abgeflossen

Der Drei-Milliarden-Euro-Fördertopf von Digitalminister Volker Wissing (FDP) zum schnelleren Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ist bislang nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft worden. „Der Mittelbabfluss für Förderanträge nach der ,Gigabit-Richtlinie 2.0´ beträgt 13.927,17 Euro zum Stand 19. Dezember 2023“, heißt es in der Antwort von Wissings Ministerium auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion. „Für die Breitbandförderung des Bundes sollen im Bundeshaushalt 2024 Mittel mit einem Ansatz in Höhe von 1.771.362.000 Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.935.350.000 Euro bereitgestellt werden. Für die Bewilligung von neuen Förderprojekten im Rahmen der ,Gigabit-Richtlinie 2.0’ sind hiervon etwa drei Milliarden Euro Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen“, heißt es weiter.