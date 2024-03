Gipfeltreffen in Berlin Das Dreieck des Epochenwechsels

Und doch kann in diesem bescheidenen Rahmen das Dreieck-Format im Kanzleramt als hoffnungsvoll stimmend bewertet werden. Die drei haben sich selbst in die Pflicht genommen, beim Gipfel in Brüssel in der nächsten Woche die EU als einig gegenüber Russlands Herausforderung aufzustellen. Sie haben offenkundig sowohl größere Anstrengungen zur militärischen Unterstützung als auch Perspektiven von Friedensverhandlungen vertraulich erörtert. Und sie stimmen überein, einen Sieg Russlands als existenziell auch für sie zu verstehen, auch wenn es nur Macron so klar sagt: „Unsere Sicherheit und unsere Zukunft stehen in der Ukraine auf dem Spiel.“