Strafrechtlerin über Verleumdungsprozess Wieso wurde im Fall Gil Ofarim kein Urteil gesprochen, Frau Schneider?

Schneider Bei Aussage-gegen-Aussage-Fällen kommt es häufig vor, dass beide Seiten auf ihrer Version beharren. Das allein ist also nicht als besonders schweres Vergehen zu werten. Der Antisemitismuskontext macht den Fall natürlich brisant, aber es wurde zum Beispiel niemand fälschlich eines Mordes oder einer Vergewaltigung bezichtigt, was andere Strafmaße nach sich gezogen hätte. Ich möchte den Antisemitismusvorwurf damit nicht geringreden, aber man muss die Relationen sehen. Dass es um Antisemitismus ging, sieht man auch an der Ausgestaltung der Geldauflage. Ofarim muss die 10.000 Euro je zur Hälfte an die Jüdische Gemeinde in Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz zahlen. Das soll der Wiedergutmachung dienen und wird in solchen Fällen häufig gemacht. Außerdem gab es einen zivilrechtlichen Vergleich mit dem betroffenen Hotelangestellten, der ein Schmerzensgeld bekommt. Auch da wurde also Wiedergutmachung angestrebt.