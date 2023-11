Prozess gegen Sänger Gil Ofarim Kein „Ende gut, alles gut“ im Fall Ofarim

Es war also eine Lüge. Nichts ist dran an dem Vorwurf, den Gil Ofarim im Oktober 2021 in einem viel beachteten Instagram-Video erhoben hat. Darin hatte der jüdische Musiker behauptet, dass ein Manager in einem Leipziger Hotel ihn antisemitisch beleidigt habe. Er schilderte das plastisch und detailliert, wirkte emotional aufgebracht. Doch nun ist klar: Die Sache mit dem Davidstern, den er „wegpacken solle“, ist frei erfunden, das Klage-Video ein geschauspielerter Fake. Ofarim hat es denkbar weit getrieben, sowohl in der Art, wie er seinen Vorwurf erhob. Als auch in der Dauer, die er seine Lüge weiter nährte: Erst zwei Jahre später, erst in einem Verleumdungsprozess, in dem er mit dem Rücken zur Wand stand, hat er nun zugegeben, dass alle Vorwürfe der Anklage zutreffen. Dass er also gelogen und einen Hotelangestellten verleumdet hat. Aber eben nicht nur ihn.