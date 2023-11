Prozess gegen jüdischen Sänger Kein „Ende gut, alles gut“ im Fall Ofarim

Denn natürlich ist dieser Fall keine Angelegenheit zwischen einem Künstler mit womöglich übersteigertem Geltungsbedürfnis und einem Hotelangestellten. Das war es nie. In der Sekunde, in der Ofarim sich vor dem Hotel in Leipzig auf die Bordsteinkante hockte, das Instagram-Video aufnahm und auf Senden drückte, in dem Moment also, in dem er sich mit einer Lüge an die Öffentlichkeit wandte und den Antisemitismus-Vorwurf erhob, wurde aus einem Zwischenfall in der Hotellobby ein Politikum. Und auf dieser Ebene ist der Schaden enorm.