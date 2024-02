In Gießen Polizei beschlagnahmt bei Reichsbürger mehrere Waffen und Munition

Die Polizei im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf hat bei einem mutmaßlichen Reichsbürger 13 Schusswaffen und fast 2500 Schuss Munition sichergestellt. Der Mann habe die Waffen als Sportschütze und Jäger legal besessen, die Waffenbehörde habe ihm aber seine waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse entzogen, teilte die Polizei in Gießen am Freitag mit. Grund seien Zweifel an der Zuverlässigkeit des mutmaßlichen Reichsbürgers.