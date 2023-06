Klimafreundliches Bauen Geywitz und Lemke wollen Städte besser an Klimawandel anpassen

„Wir wissen, dass der Sommer warm und heiß werden wird, dass wir Hitzewellen haben werden“, sagte Lemke am Mittwoch in Berlin. Der Bund helfe daher auf vielfältige Weise, erklärte Geywitz. Mit einer weiteren Förderung, die nun gestartet werde, unterstütze man die Städte und Gemeinden dabei, „ihre Parks an die trockenen Sommer anzupassen, Plätze und Dächer zu begrünen, Bäche, Flüsse und Seen zu schaffen.“