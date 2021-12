Gewerkschaft der Polizei : „Es verwundert sehr, dass die anderen Fraktionen der AfD den Vorsitz des Innenausschusses überlassen haben“

Berlin Der Bundesvorstand hatte erst im März entschieden, dass AfD-Mitglieder der Gewerkschaft nicht angehören dürfen. Welcher AfD-Abgeordneter Vorsitzender des Innenausschusses werden soll, wird frühestens am Freitag geklärt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist empört, dass der Vorsitz des Innenausschusses des Bundestages diesmal an einen AfD-Abgeordneten gehen soll. Es sei nicht nachvollziehbar, dass eine Partei in der Keimzelle der deutschen Demokratie maßgeblich sensible Themen der inneren Sicherheit gestalten solle, in deren Reihen Hass und Hetze gegen Andersdenkende, Minderheiten und Ausländer nicht nur geduldet, sondern auch teils befördert würden, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow am Mittwoch. „Es verwundert zudem sehr, dass die anderen Fraktionen der AfD den Vorsitz des Innenausschusses überlassen haben“, fügte er hinzu.