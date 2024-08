Gesetz in Arbeit Zunehmende Gewalt in Arztpraxen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb am selben Tag auf dem Portal X, dass Gewalt und Gewaltandrohungen gegen Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte stärker bestraft werden müssten. „Uns droht so schon ein ganz massiver Arztmangel, Praxen können nicht wieder besetzt werden.“ Man arbeite an einem Gesetz zur Strafverschärfung.