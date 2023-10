Attacken auf Israel Pogrom in der eigenen Heimat

Natürlich kann man nun politisch analysieren, welche Fehler die ultrakonservative Regierung in Israel in den vergangenen Jahren begangen hat. Man kann festhalten, dass Premier Benjamin Netanjahu radikalen jüdischen Siedlern im Westjordanland freien Lauf ließ, Aufstände in Gaza in Kauf nahm aus Machtkalkül. Und weil er nicht mehr an einem Frieden mit den Palästinensern arbeiten wollte. Man kann konstatieren, dass die Regierung mit dem Plan für eine Justizreform, die einzelnen Politikern Straffreiheit in privater Sache bringen würde, das eigene Land gespalten und verwundbar gemacht hat. Man kann auch darüber nachdenken, wer alles ein Interesse daran hat, Israel ins Mark zu treffen und die Region ins Chaos zu stürzen. Darum wird jetzt über den Iran gesprochen, über Russland, über China – über Mächte, die den Westen gern verwickelt sehen in einen weiteren, blutigen Konflikt. Aber all das sollte nicht davon ablenken, dass die Menschen in Israel Opfer eines Hassverbrechens wurden. Es gibt keine rationalen Gründe für ein Pogrom. Danach zu suchen, würde verkennen, was für Jüdinnen und Juden traurige Realität ist: dass sie immer mit Gewalt rechnen müssen, die unabhängig von ihrem politischem Handeln gegen ihre Existenz gerichtet ist. Gegen das, was sie sind – egal, was sie tun.